Глава МВД назвал количество уголовных дел против «воров в законе»

Украинские правоохранители возбудили 253 уголовных производства в отношении «воров в законе», заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На сегодня благодаря принятию закона о „ворах в законе“ и санкциям СНБО, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находится на территории Украины, в отношении них возбуждено 253 уголовных дела по соответствующим статьям криминального кодекса — относительно расширения преступного влияния на территории Украины», — заявил Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Он также добавил, что более чем 500 «воров в законе», которые находятся под санкциями СНБО, теперь не могут въехать на территорию Украины.

«Это люди, которые особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории Российской Федерации и других стран. Я могу сказать, что из тех лиц, которые на сегодняшний день внесены в санкционные списки, есть ТОП-3 стран, откуда они прибыли — это 56 граждан России, 24 гражданина Азербайджана, 9 граждан Армении», — уточнил он.

По его словам, на момент принятия санкций СНБО 9 «воров в законе» были выдворены из Украины с запретом на въезд, 6-ти из них сообщено про подозрение об учинении преступной деятельности относительно расширения преступного влияния на территории Украины, одному уже вынесен обвинительный приговор суда и еще один находится под процедурой экстрадиции.

Что касается криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции СНБО, 83-м лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 из них привлечены к криминальной ответственности, по 23-м лицам осуществляются работы по документированию их преступной деятельности или выдворение из Украины.

Монастырский также сообщил, что в отношении 108 таких лиц, по которым ранее были выявлены неточности, касавшиеся недостоверного внесения в базу из паспортных данных, гражданства или места проживания, после внесения уточнений СНБО их счета в Украине были заблокированы.

Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых «смотрящих» в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Сумской и Запорожской областях.