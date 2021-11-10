Войти
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова
позиция
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Глава МВД назвал количество уголовных дел против «воров в законе»

284
Глава МВД назвал количество уголовных дел против «воров в законе»

Украинские правоохранители возбудили 253 уголовных производства в отношении «воров в законе», заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

«На сегодня благодаря принятию закона о „ворах в законе“ и санкциям СНБО, которые четко обозначили таких лиц, большинство из которых не находится на территории Украины, в отношении них возбуждено 253 уголовных дела по соответствующим статьям криминального кодекса — относительно расширения преступного влияния на территории Украины», — заявил Монастырский на брифинге по итогам заседания СНБО в среду.

Он также добавил, что более чем 500 «воров в законе», которые находятся под санкциями СНБО, теперь не могут въехать на территорию Украины.

«Это люди, которые особенно после начала войны в 2014 году массово въезжали в Украину с территории Российской Федерации и других стран. Я могу сказать, что из тех лиц, которые на сегодняшний день внесены в санкционные списки, есть ТОП-3 стран, откуда они прибыли — это 56 граждан России, 24 гражданина Азербайджана, 9 граждан Армении», — уточнил он.

По его словам, на момент принятия санкций СНБО 9 «воров в законе» были выдворены из Украины с запретом на въезд, 6-ти из них сообщено про подозрение об учинении преступной деятельности относительно расширения преступного влияния на территории Украины, одному уже вынесен обвинительный приговор суда и еще один находится под процедурой экстрадиции.

Что касается криминальных авторитетов, в отношении которых введены санкции СНБО, 83-м лицам отменены разрешительные документы на пребывание в Украине, 30 из них привлечены к криминальной ответственности, по 23-м лицам осуществляются работы по документированию их преступной деятельности или выдворение из Украины.

Читайте также: В США зафиксирована рекордная за 30 лет инфляция

Монастырский также сообщил, что в отношении 108 таких лиц, по которым ранее были выявлены неточности, касавшиеся недостоверного внесения в базу из паспортных данных, гражданства или места проживания, после внесения уточнений СНБО их счета в Украине были заблокированы.

Кроме того, по словам Монастырского, благодаря санкциям СНБО удалось полностью остановить влияние так называемых «смотрящих» в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Сумской и Запорожской областях.

вор в законе, Денис Монастырский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 10 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016