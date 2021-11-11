Зеленский все еще лидирует в президентском рейтинге,- опрос «Рейтинга»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге с результатом 21,8% поддержки респондентов, которые приняли бы участие в выборах главы государства, если бы они проходили в ближайшее время, и определились со своим выбором, свидетельствует опрос, проведенный социологической группой «Рейтинг» 4-9 ноября.
Пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко готовы поддержать 14,5% определившихся с выбором респондентов, лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11%, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 10,9%.
За экс-председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова на президентских выборах готовы проголосовать 8,8% респондентов, за экс-нардепа Евгения Мураева — 6,4%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 6,2%, за лидера «Украинской стратегии», экс-премьера Владимира Гройсмана — 5,7%.
За лидера Радикальной партии Олега Ляшко готовы отдать голоса 4% опрошенных, за мэра Львова Олега Садового — 2,6%, за экс-нардепа Олега Тягнибока — 2,4%, за мэра Киева Виталия Кличко — 1,7%.
В динамике рейтинг Зеленского и Смешко показывает снижение по сравнению с прежними опросами, остальных политиков — стабильность или рост.
При этом 58% опрошенных не поддерживает отставку президента и проведение досрочных президентских выборов, и лишь 40% поддерживают.
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