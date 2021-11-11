Сегодня в Верховном суде Великобритании пройдут слушания по «бондам Януковича»

Верховный Суд Великобритании проведет в четверг, 11 ноября, слушания по делу о неисполнении Украиной обязательств перед РФ по евробондам на $3 млрд, следует из материалов на сайте Минфина России.

«Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями — компанией „The Law Debenture Trust Corporation plc“, действующей от имени Российской Федерации, на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией. В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям», — говорится в материалах.

Минфин РФ уверяет, что в случае, если Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Россия получит право на возврат полной суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно, подчеркивается в материалах российского финансового ведомства.

Напомним, в 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако правительство страны отказалось возвращать долг.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривает решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина — отказ в рассмотрении остальных своих аргументов.