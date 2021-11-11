Войти
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова
позиция
Аваков заявил, что не планирует участия в партии Разумкова

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

резонанс
RSS

Сегодня в Верховном суде Великобритании пройдут слушания по «бондам Януковича»

380
Сегодня в Верховном суде Великобритании пройдут слушания по «бондам Януковича»

Верховный Суд Великобритании проведет в четверг, 11 ноября, слушания по делу о неисполнении Украиной обязательств перед РФ по евробондам на $3 млрд, следует из материалов на сайте Минфина России.

«Сегодня в Верховном суде Великобритании состоятся однодневные слушания по апелляции, поданной Доверительным управляющим еврооблигациями — компанией „The Law Debenture Trust Corporation plc“, действующей от имени Российской Федерации, на решение Апелляционного суда Англии о необходимости проведения полномасштабного судебного разбирательства в отношении одного из аспектов дела в отношении еврооблигаций Украины, приобретенных по подписке в 2013 году Российской Федерацией. В ходе слушаний будет также рассмотрена апелляция, поданная Украиной в связи с отклонением Апелляционным судом Англии всех, кроме одного, ее аргументов, касающихся неисполнения обязательств по облигациям», — говорится в материалах.

Минфин РФ уверяет, что в случае, если Верховный суд Великобритании вынесет решение в пользу РФ и откажет в удовлетворении жалобы Украины по оставшимся аргументам, Россия получит право на возврат полной суммы задолженности по облигациям и на уплату начисленных на просроченную задолженность процентов. В дальнейшем обжаловать это решение будет уже невозможно, подчеркивается в материалах российского финансового ведомства.

Читайте также: Несуществующая партия Разумкова уже проходит в Раду

Напомним, в 2013 году Россия купила украинские евробонды на $3 млрд за счет средств Фонда национального благосостояния. Украина должна была погасить бумаги в конце 2015 года, однако правительство страны отказалось возвращать долг.

В 2016 году Россия подала иск в Высокий суд Лондона, который обязал Украину выплатить $3 млрд в счет погашения еврооблигаций плюс проценты. Киев это решение обжаловал. Апелляционный суд Англии постановил провести отдельный судебный процесс по одному из аргументов, согласно которому Украина выпустила евробонды под давлением РФ.

В конце 2018 года обе стороны подали апелляции в Верховный суд Великобритании. Россия оспаривает решение об отдельном рассмотрении довода о давлении, а Украина — отказ в рассмотрении остальных своих аргументов.

Великобритания, облигации, долг Януковича
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 ноября 2021
Среда, 10 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Дмитрий Марунич
Дмитрий Марунич
сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Кто поставит на Разумкова?

Пока все обсуждают возможное объединение Разумкова и доктора Комаровского за кулисами происходит куда более важное событие - в Раде формируется группа «под Разумкова».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016