Несуществующая партия Разумкова уже проходит в Раду

Семь политических партий преодолели бы проходной 5%-ный барьер, если бы выборы в Верховную Раду проводили в ближайшее время, свидетельствуют данные исследования Социологической группы «Рейтинг», проведенного 4-9 ноября.

За партию «Слуга народа» проголосовали бы 17,3% определившихся респондентов, за партию «Европейская солидарность» — 14%, за Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 12,2%, за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11%, за партию Дмитрия Разумкова — 6,8%, за партию «Сила и честь» — 5,8%, за партию «Украинская стратегия Гройсмана» — 5,2%.

При этом еще две политсилы имеют очень близкий проходному барьеру рейтинг и сохраняют высокие шансы на попадание в парламент: партия Мураева «Наши» (4,9%) и Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%).

3,3% определившихся респондентов готовы поддержать Всеукраинское объединение «Свобода», 3,2% — Партию Шария, 3,1% — «УДАР» Виталия Кличко, 3,2% — Партию Притулы, 3,1% — партию «За Майбутне», 1,7% — Объединение «Самопомич», 1,3% — партию «Голос».

В динамике рейтинг «Батькивщины», партии Разумкова, «Украинской стратегии» и Радикальной партии показывают рост по сравнению с прежними опросами, остальных политсил, в том числе «Слуги народа», «Евросолидарности» и ОПЗЖ — снижение.

При этом лишь 38% опрошенных не поддерживает отставку парламента и проведение досрочных парламентских выборов, а большинство опрошенных — 58% — поддерживают. 55% поддерживают отставку действующего правительства и назначение нового Кабинета министров Украины.