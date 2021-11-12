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Кличко отказывается открывать столичные школы

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Кличко отказывается открывать столичные школы

Решение о продлении дистанционного обучения киевских школьников принималось на основании выводов вирусологов, заявил мэр Виталий Кличко в эфире программы «Народ против» на телеканале «Украина 24». Городской глава в который раз напомнил, что в Киеве много детей болеют коронавирусом.

«Мы заботимся о жизни и здоровье наших детей. По состоянию на сегодняшний день у нас детское инфекционное отделение почти полностью заполнено. Сейчас у нас болеет большое количество школьников, учителей», — отметил Кличко.

Он подчеркнул, что городские власти опираются на выводы экспертов-вирусологов. Поэтому, по словам Кличко, пока не уменьшится число заболеваний, «мы не сможем открыть учебные заведения». При этом после стабилизации ситуации з заболеваемостью среди детей, ученикам 1-4 классов разрешат вернуться в школу.

Согласно статистике, накануне коронавирус подтвердили у 1 802 жителей Киева. Среди них COVID-19 зафиксировали у 130 детей.

По словам Кличко, система здравоохранения Киева работает на грани возможностей. В то же время, ситуация с распространением COVID-19 в столице продолжает ухудшаться.

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Ранее мэр объяснял, что в больницах увеличилось число детей с коронавирусом из-за штамма «Дельта». Ведь он более агрессивен, поражает многих молодых людей и детей и имеет более тяжелые последствия и осложнения. Поэтому с 15 ноября даже учащиеся 1-4 классов продолжат обучаться дистанционно.

Киев, карантин, школы
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