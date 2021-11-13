В Дели закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха

Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, объявили о введении с понедельника ограничений, вызванных угрожающим состоянием воздуха в индийской столице. Об этом сообщил в субботу журналистам главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал.

«В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты для посещения, но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придется дышать загрязненным воздухом. Все строительные работы в городе будут запрещены с 14 по 17 ноября», — сказал глава столичного правительства.

Он добавил, что все государственные учреждения на семь дней с понедельника перейдут на удаленный формат работы. «Частным компаниям будет выдано уведомление о том, чтобы использовать вариант „работай из дома“ в максимально возможной степени», — указал главный министр.

Нью-Дели и пригороды Гургаон, Ноида и Газиабад задыхаются из-за резкого ухудшения воздуха с 5 ноября. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения. По данным Центрального совета по борьбе с загрязнением, на вечер субботы индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели составил 427.

Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным — от 51 до 100. От 151 до 200 воздух считается умеренно загрязненным, в промежутке от 201 до 300 — сильно загрязненным, а от 300 — опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Главные причины смога над индийской столицей — массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Как сообщает телеканал NDTV, на вечер пятницы было отмечено более 4 тыс. пожаров на полях в регионах, окружающих столицу. Осенью также в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и расположенный в низине город не вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.