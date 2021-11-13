Войти
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
дружба народов
Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами
решение
Кабмин продаст «Центрэнерго» вместе с госшахтами

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

решение
RSS

В Дели закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха

369
В Дели закроют школы из-за опасного загрязнения воздуха

Власти национального столичного округа Дели, в состав которого входит Нью-Дели, объявили о введении с понедельника ограничений, вызванных угрожающим состоянием воздуха в индийской столице. Об этом сообщил в субботу журналистам главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал.

«В течение недели, начиная с понедельника, все школы будут закрыты для посещения, но смогут продолжать работать виртуально, поэтому детям не придется дышать загрязненным воздухом. Все строительные работы в городе будут запрещены с 14 по 17 ноября», — сказал глава столичного правительства.

Он добавил, что все государственные учреждения на семь дней с понедельника перейдут на удаленный формат работы. «Частным компаниям будет выдано уведомление о том, чтобы использовать вариант „работай из дома“ в максимально возможной степени», — указал главный министр.

Нью-Дели и пригороды Гургаон, Ноида и Газиабад задыхаются из-за резкого ухудшения воздуха с 5 ноября. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения. По данным Центрального совета по борьбе с загрязнением, на вечер субботы индекс качества воздуха (ИКВ) в Дели составил 427.

Хорошим воздух считается при ИКВ от 0 до 50, а удовлетворительным — от 51 до 100. От 151 до 200 воздух считается умеренно загрязненным, в промежутке от 201 до 300 — сильно загрязненным, а от 300 — опасно загрязненным. Уровень более 400, как указывают власти, говорит о крайне опасном загрязнении.

Читайте также: Лукашенко заявил, что относился к Зеленскому как к родному сыну

Главные причины смога над индийской столицей — массовое сжигание стерни и соломы на убранных полях вокруг города после сбора осеннего урожая. Как сообщает телеканал NDTV, на вечер пятницы было отмечено более 4 тыс. пожаров на полях в регионах, окружающих столицу. Осенью также в Дели традиционно устанавливается безветренная погода, и расположенный в низине город не вентилируется. Ежегодно осень в индийской столице отмечается резким ухудшением качества воздуха. По оценке индийских ученых, загрязненный воздух сокращает продолжительность жизни горожан в среднем на шесть лет.

воздух, Нью-Дели
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 13 ноября 2021
Пятница, 12 ноября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Результаты «борьбы» с контрабандой – минус $491 млн поступлений в бюджет

10 ноября, через 7 месяцев после объявленной борьбы с контрабандой власть отчиталась об «успехах» – в бюджет доначислено 981 млн грн, а чуть ранее СНБО заявило, что от таможни в бюджет поступило на 47 млрд грн больше, чем в прошлом году. Можно власть поздравить с успешной борьбой? Конечно же нет. Совсем наоборот.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Вопрос к самому себе

Прежде я никогда не задавал себе этот вопрос. Отдав лагерям молодые годы, я вернулся в глухой мир советской несвободы. Колючая проволока, холодные сырые камеры штрафных изоляторов, длительное одиночество – всё это осталось позади. Там. Где меня на самом деле научили быть свободным.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Готовы ли рынки к экономическому спаду?

Ожидается, что ФРС 3 ноября объявит о начале тейперинга (сворачивание операций по покупке активов). Предположительно, он начнется в декабре и завершится до июля 2022. К этому рынки готовы. Возможно, они будут готовы и к повышению ставок после завершения тейперинга. Но готовы ли рынки к экономическому спаду?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016