Уровень загрязнения воздуха в Нью-Дели в шесть раз превысил норму

Степень загрязнения воздуха в национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели) в пятницу в шесть раз превысила безопасный уровень.
Как сообщил городской метеорологический департамент, индекс качества воздуха составил в столице 372 при норме от 0 до 52. Такой уровень оценивается как «плохой», он четвертый из шести возможных градаций загрязнения. Причиной такого состояния атмосферы в округе стал густой туман, смог и безветренная погода.
Ведомство рекомендовало жителям избегать любых нагрузок на открытом воздухе. Горожане жалуются на одышку и зуд в глазах, резко выросло число обращений в медицинские учреждения.
Специалисты системы мониторинга оценивают число взвешенных частиц диаметром менее 10 микрометров (PM10) и частиц диаметром менее 2,5 микрометра (PM2,5) в атмосфере — к первым относятся пыль, пыльца и плесень, ко вторым — продукты сгорания и органические частицы. Взвешенные частицы представляют серьезную угрозу для здоровья человека, поскольку они способны проникать глубоко в легкие и оседать там.
Индийские ученые считают, что вдыхание такого воздуха равносильно выкуриванию 50 сигарет в день. Согласно официальным данным, плохое качество воздуха и ядовитый смог на севере Индии ежегодно становятся причиной смерти не менее миллиона человек.
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