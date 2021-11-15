Путин разрешил допустить на российский рынок товары из ЛДНР

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании «гуманитарной поддержки» населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации РФ.

Как отмечается в указе, решение об оказании поддержки было принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции».

Так, Путин поручил правительству в месячный срок принять ряд мер, смягчающих условия для допуска на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР.

В частности, Путин поручил допустить товары из ДНР и ЛНР к госзакупкам наравне с российскими.

«Правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений... допуск на равных условиях с товарами российского происхождения товаров, происходящих из указанных районов, в целях осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров отдельными видами юридических лиц», — говорится в документе.