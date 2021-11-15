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Россия нарастила до рекордного уровня поставки газа в Китай

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Россия нарастила до рекордного уровня поставки газа в Китай

Поставки российского «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября 2021 года достигли нового рекорда, а в среднем за месяц уже на 30% превышают контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств «Газпрома», — отмечается в сообщении.

Между тем еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства «Газпрома» лишь на 19%.

Предварительная оценка объема поставленного в Китай по трубопроводу газа за январь — сентябрь составляет 7,1 млрд куб. м.

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«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям и в Китай. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год.

Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа — 38 млрд куб. м, сумма контракта — $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.

«Газпром» в 2020 году поставил по «Силе Сибири» в Китай 4,1 млрд куб. м газа. В 2021 году поставки по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств.

Газпром, Китай, Сила Сибири
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