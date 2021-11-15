Россия нарастила до рекордного уровня поставки газа в Китай

Поставки российского «Газпрома» в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в начале ноября 2021 года достигли нового рекорда, а в среднем за месяц уже на 30% превышают контрактные обязательства. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.
«Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». С начала месяца они ежедневно превышают суточные контрактные обязательства «Газпрома» более чем на 30%. Так, 7 ноября поставки по заявкам китайской стороны достигли нового максимума — были выше на 35,4% суточных обязательств «Газпрома», — отмечается в сообщении.
Между тем еще 31 октября поставки по «Силе Сибири» превышали суточные обязательства «Газпрома» лишь на 19%.
Предварительная оценка объема поставленного в Китай по трубопроводу газа за январь — сентябрь составляет 7,1 млрд куб. м.
«Сила Сибири» — крупнейшая система транспортировки газа на востоке России, по которой поставляется газ российским потребителям и в Китай. Экспортная производительность газопровода — 38 млрд куб. м газа в год.
Первые трубопроводные поставки российского газа в Китай по «восточному» маршруту начались в декабре 2019 года по заключенному еще в 2014 году между «Газпромом» и китайской CNPC контракту на 30 лет. Ежегодный объем поставок газа — 38 млрд куб. м, сумма контракта — $400 млрд. Выход на проектную мощность ожидался к 2025 году.
«Газпром» в 2020 году поставил по «Силе Сибири» в Китай 4,1 млрд куб. м газа. В 2021 году поставки по «Силе Сибири» продолжают увеличиваться и регулярно идут с превышением суточных контрактных обязательств.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016