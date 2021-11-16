Цена газа в Европе поднялась выше $1100 впервые с 20 октября

Цена декабрьского фьючерса на газ на хабе TTF в Нидерландах снова преодолела отметку в $1100 за 1 тыс. куб. м, это произошло впервые с 20 октября 2021 года, следует из данных биржи ICE.

Под закрытие торгов цена поднялась до $1116 за тыс. куб. м газа.

Газ в ходе торгов во вторник дорожал на новостях о приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» в Германии. Кроме того, вечером «Газпром» вновь не забронировал предложенные дополнительные мощности для транзита природного газа через Украину и по Ямал — Европе через Польшу на среду, 17 ноября.

Как ранее сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ, сертификация оператора «Северного потока — 2» приостановлена до тех пор, пока Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг не передаст основной капитал, касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки».