США сорвали постройку тайного военного объекта Китая в ОАЭ

Американская разведка узнала, что Китай строил секретный военный объект в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Wall Street Journal.

По словам собеседников издания, о подозрительной деятельности КНР в порту Халифа, расположенном примерно в 80 км к северу от Абу-Даби, разведка США узнала около года назад. В этом порту китайский конгломерат COSCO построил свой контейнерный терминал.

Поначалу информация показалась чиновникам США неубедительной, однако весной этого года «засекреченные спутниковые снимки» позволили им сделать вывод, что Китай строит в порту военный объект. Эти данные встревожили администрацию президента США Джо Байдена, и она предприняла дипломатические усилия, чтобы убедить ОАЭ в военном назначении объекта и необходимости остановить строительство, говорят источники WSJ.

После ряда встреч и визитов американских чиновников в ОАЭ строительство объекта было остановлено, пишет издание.

В посольстве ОАЭ в Вашингтоне в разговоре с WSJ подчеркнули, что у Абу-Даби не было «соглашения или плана по размещению китайской военной базы». Представитель посольство Китая в США не ответил на запрос издания.

На прошлой неделе источники Bloomberg сообщили, что первые лица США не получают достаточно разведданных о том, что происходит в Пекине, и «мало что понимают» о реальном положении дел в руководстве Китая, в частности кто может стать преемником председателя КНР Си Цзиньпина.

Остро вопрос нехватки информации встал после того, как Пекин предпринял неожиданные для США шаги по «восстановлению контроля в Гонконге, демонстрации военной силы в Южно-Китайском море, ограничению расследования о происхождении COVID-19, давлению на китайские компании, которые собирались выйти на биржу в США, и увеличению хакерских атак», пишет агентство.

По его информации, Пекин нанес значительный ущерб шпионской сети США еще до прихода к власти Си Цзиньпина. Помимо этого американской разведке не хватает людей, владеющих мандаринским наречием китайского языка.