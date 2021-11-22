Westinghouse и «Энергоатом» подписали соглашения о начале строительства двух энергоблоков на ХАЭС

Компания Westinghouse (США) и НАЭК «Энергоатом» подписали два соглашения о сотрудничестве, предусматривающие начало реализации проектов по строительству двух новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000.

Подписание документов состоялось в ходе международной конференции «Атомные возможности для развития страны» в понедельник в Киеве.

Как передает корреспондент «Энергореформы», одно из соглашений предусматривает закупку услуг американской компании по проектированию энергоблоков, другое — закупку тренажера и оборудования с длительным сроком эксплуатации.