В странах Европы начался локдаун для непривитых от COVID-19

Исполняющий обязанности премьер-министра Чехии Андрей Бабиш заявил, что с 22 ноября в стране ввели локдаун для всех граждан, кроме тех, кто делал прививку или переболел COVID-19, передает издание iDNES.cz.
«Отныне только вакцинированные и переболевшие COVID-19 люди смогут пользоваться большинством услуг, участвовать в массовых мероприятиях и многое другое», — сказал он.
По его словам, локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 граждан продлится до конца февраля 2022 года. «Мы не остановим вирус, но сможем защитить себя. Мы должны научиться жить с ним», — добавил Бабиш.
Так, воспользоваться рядом услуг, посетить ресторан или массовые мероприятия в Чехии смогут только те, у кого есть сертификат о пройденной вакцинации, или те, кто переболел инфекцией за последние полгода.
Кроме Чехии, локдаун с 22 ноября ввели власти Словакии. Так, непривитые люди теперь не смогут посещать общественные места кроме базовых магазинов, среди которых продуктовые и аптеки.
Ранее премьер-министр страны Эдуард Хегер говорил, что на подобные меры власти пошли из-за резкого роста числа заболевших и госпитализаций. Ограничительные меры в стране продлятся три недели, уточнял он.
15 ноября локдаун для непривитых от коронавируса граждан ввела Австрия. Канцлер Александр Шалленберг заявил, что уровень вакцинации в стране является «позорно низким», поэтому новые меры направлены на его повышение.
Локдаун в Австрии продлится десять дней. Непривитым запретили выходить из дома без веской причины. Они могут пойти на работу, учебу, в магазин за продуктами либо к врачу.
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