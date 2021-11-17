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Украина и Великобритания заявили, что не хотят враждовать с РФ, но обеспокоены ее действиями

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Украина и Великобритания заявили, что не хотят враждовать с РФ, но обеспокоены ее действиями

Министр обороны Украины Алексей Резников и государственный секретарь по вопросам обороны Великобритании Бен Воллес в совместном заявлении выразили беспокойство наращиванием российских войск вблизи украинских границ, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Наши правительства не желают быть враждебными или стремиться каким-либо образом стратегически окружить или подорвать Российскую Федерацию. Мы озабочены наращиванием войск и активностью России у границ Украины», — говорится в заявлении.

В Минобороны отметили, что Украина и Великобритания — стратегические партнеры в сфере безопасности и обороны.

Сообщается, что на прошлой неделе в Лондоне было подписано Межправительственное рамочное соглашение, продолжающее реализацию совместных проектов по развитию возможностей Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины согласно договоренностям, достигнутым в июне, когда Великобритания, Украина и консорциум промышленности Соединенного Королевства подписали Меморандум о реализации с целью сотрудничества для повышения военно-морских способностей Украины.

«Сегодняшняя встреча — очередной этап двустороннего сотрудничества для повышения обороноспособности Украины и развития взаимосовместимости. Национальный суверенитет и территориальная целостность Украины бесспорны. Мы непреклонны в этой поддержке и вместе остаемся внимательными и объединенными в защите наших общих ценностей и свобод», — говорится в заявлении.

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Согласно их заявлению, «Великобритания стоит бок о бок с народом Украины и будет продолжать свою незыблемую преданность делу его поддержки».

Великобритания, Алексей Резников, отношения с Россией
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