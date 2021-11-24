Украина пообещала МВФ вакцинировать до конца года 17 млн человек

Украина в обновленном Меморандуме об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ) в рамках программы stand by поставила целью довести уровень вакцинации от COVID-19 до минимум 17 млн человек к концу 2021 года.
Согласно документу, который МВФ опубликовал в среду, с учетом важности вакцинации как ключа к устойчивому экономическому восстановлению Украина обеспечила достаточное количество вакцин для этого.
В свою очередь Фонд указал низкий уровень вакцинации в Украине как один из рисков для скорейшего восстановления ее экономики.
Как сообщалось, по состоянию на 24 ноября полный курс вакцинации от COVID-19 уже получили 10,225 млн украинцев, а первую дозу – более 13 млн украинцев.
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