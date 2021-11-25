Зеленский заявил о создании национального украинского авиперевозчика

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о создании национального украинского перевозчика при участии европейской авиастроительной кампании Airbus.
«В рамках этой программы („Большое строительство“ — Ред.) мы делаем новый шаг, мощный шаг, о котором мы говорили. От обещаний переходим к практической реализации — это наш национальный авиаперевозчик. Его создание будет начато официально уже сегодня», — заявил Зеленский на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в четверг.
По словам президента, Украина готова инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве.
Как отметил Зеленский, Украина также имеет подтверждение экономической целесообразности создания национального авиаперевозчика от французских консультантов.
Он добавил, что реализация проекта будет преследовать не только цели увеличения прибыли и пассажиропотока, но и получение имиджа и престижа Украины.
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