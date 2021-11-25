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У национальной авиакомпании Зеленского будет 20 самолетов

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У национальной авиакомпании Зеленского будет 20 самолетов

Общая сеть национального перевозчика Украины до 2026 года должна будет насчитывать 15 тыс. рейсов, его флот планируется расширить до 20 самолетов.

Соответствующую информацию предоставил старший консультант консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фасье, которая разрабатывала концепт авиаперевозчика, в ходе брифинга на форуме «Большое строительство: авиация и туризм» в Киеве в четверг.

«В настоящее время флот (будущего национального авиаперевозчика — Ред.) пересматривается. Предполагается три типа самолетов, которые будут использоваться», — сказал он.

Фасье, в частности, уточнил, что в 2022 году во флоте компании планируется уже три-пять самолетов, в 2023-м — 11, до 2025-го — 17, в 2026-м — 20.

Говоря о финансировании, он сообщил, что на первый год работы, как ожидается, пойдет EUR96 млн, второй год — EUR50-60 млн.

«Суммарное количество средств, которое будет инвестировано государством на национального авиаперевозчика, составляет 2,5 млрд грн. Относительно дополнительного финансирования и финансирования в партнерстве — это также изучается, изучаются разные механизмы», — прокомментировала советник министра инфраструктуры Александра Азархина.

По словам Фасье, национальный авиаперевозчик будет иметь как лоукост-предложения, так и премиум.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что национальный авиаперевозчик уже получил рабочее название — Ukrainian National Airlines — «Украинские национальные авиалинии» (UNA).

Как сообщалось, Верховная Рада 18 ноября приняла за основу законопроект № 6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн для финансирования инфраструктурных проектов, в частности 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика.

авиаперевозчик, Владимир Зеленский, UNA
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