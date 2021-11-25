МВФ сомневается в целесообразности вложения денег будущих пенсионеров в ОВГЗ

Международный валютный фонд (МВФ) в меморандуме с Украиной выразил сомнения в целесообразности инвестиций будущего второго уровня пенсионной системы в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), свидетельствует обнародованный на сайте Фонда текст документа.

«Власти рассматривают возможность введения накопительного второго уровня пенсионной системы. При том что средние пенсии в Украине низкие, накопительный второй уровень вряд ли улучшит их достаточность, особенно если взносы будут инвестироваться в государственные облигации», — указано в меморандуме.

В сентябре министр финансов Сергей Марченко заявил, что обязательный накопительный уровень пенсионной системы в первый год запуска аккумулирует около 53-56 млрд грн, которые смогут быть инвестированы исключительно в гривневые облигации за неимением альтернативных инструментов с достаточным уровнем безрисковости.

«Что наиболее важно, накопительный второй уровень следует вводить только при наличии соответствующих предварительных условий. Он может финансироваться за счет новых ресурсов, но в любом случае не должен приводить к сокращению ресурсов, выделяемых на первый (солидарный — Ред.) уровень пенсионной системы», — подчеркнул МВФ.

В свою очередь, Украина приняла обязательства продолжить пенсионную реформу, начатую в 2017 году. При этом страна намерена воздержаться от новых специальных пенсий и привилегий, дальнейшего произвольного увеличения выплат, принятия изменений о повышении эффективного пенсионного возраста.

«Мы проведем упрощение и унификацию текущей сложной системы надбавок для лиц, которые давно вышли на пенсию, и внесем изменения в закон об обязательном пенсионном страховании, определив дату проведения ежегодной индексации пенсий», — излагаются в меморандуме взятые Украиной обязательства.

Помимо этого, согласно меморандуму, Украина намерена продолжить сотрудничество с партнерами по программам развития относительно внедрения «тщательно отрегулированных обязательных накопительных пенсионных схем».

Украина также указала в меморандуме, что определит источники финансирования второго (обязательного) накопительного уровня пенсионной системы, а также обеспечит, чтобы перераспределенные с первого на второй уровень ресурсы были восполнены из других поступлений, свидетельствует текст меморандума.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал по итогам заседания фракции «Слуга народа» 1 ноября, что Верховная Рада может рассмотреть в первом чтении законопроект о введении обязательного накопительного уровня пенсионной системы до конца 2021 года.

Он уточнил, что фракция ориентируется на начало реформы в 2023 году.