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Итальянские медики показали изображение белка штамма омикрон

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Итальянские медики показали изображение белка штамма омикрон

Итальянские ученые показали первое в мире изображение спайкового S-белка нового штамма коронавируса В.1.1.529 («омикрон»). Его опубликовала газета Corriere della Sera.

Изображение подготовила группа специалистов из больницы Bambino Gesù, расположенной в Риме, в сотрудничестве с экспертами из Государственного университета Милана.

В левой части рисунка представлена структура шиповидного белка штамма SARS-CoV-2 «дельта», в правой — «омикрон», ученые сравнили их с первоначальным вариантом вируса. На изображении показано, что «омикрон» имеет гораздо больше мутаций, чем «дельта». Красным цветом отмечены наиболее изменившиеся области.

Как передает газета со ссылкой на ученых, изображение не доказывает. что новый вариант SARS-CoV-2 более опасен, «просто вирус адаптировался к человеческому виду, создав другой вариант». Специалисты заявили, что необходимы новые исследования, которые покажут, «является ли эта адаптация нейтральной, менее опасной или более опасной».

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне заявила, что новая разновидность вируса может угрожать странам, которые и так ведут борьбу с распространением инфекции. В ВОЗ полагают, что B.1.1.529 может ослабить действие вакцин, также он распространяется быстрее, чем предыдущие варианты, и может затронуть большее число людей, в том числе и тех, кто ранее переболел другими штаммами.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что омикрон-штамм способен передаваться между людьми, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса. Как ранее говорил вирусолог из Имперского колледжа Лондона Том Пикок, новый вариант содержит 32 мутации, многие из которых повышают его заразность и устойчивость к вакцинам.

Случаи заражения штаммом B.1.1.529 подтверждены, в частности, в Ботсване, Бельгии, Гонконге, Германии, Великобритании, Италии и Израиле.

На фоне обнаружения нового варианта SARS-CoV-2 страны начали ограничивать международное авиасообщение. Израиль стал первым государством, запретившим въезд для иностранцев на две недели.

Италия, омикрон
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