В Австрии граждан Украины задержали за перевозку нелегалов

В Австрии в субботу заявили о задержании 15 подозреваемых в незаконном ввозе сирийских, ливанских и египетских мигрантов в страну, среди задержанных есть граждане Украины.

Об этом сообщает АР.

Полиция земли Нижняя Австрия в прошлом месяце начала расследование в отношении группы, незаконно ввозившей мигрантов с сербско-венгерской границы через Словакию и Чехию в Австрию. Мигрантов высаживали севернее Вены.

Согласно заявлению, 15 подозреваемых в перевозке — граждане Молдовы, Украины и Узбекистана. Они были задержаны преимущественно при проверках подозрительных автомобилей в середине ноября, а также в гостинице Вены.

Все задержанные попытались скрыться, когда их остановили правоохранители.

Подозреваемые якобы погрузили от 12 до 15 человек в автомобили и фургоны, использовавшиеся для поездок, при этом задние сиденья были сняты, а задние стекла закрашены.

По данным полиции, подозреваемые перевезли более 700 человек. С мигрантов взимали 4000-5000 евро с человека за поездку, общая стоимость составила более 2,8 миллиона долларов. Мигранты заявляли, что планируют продолжить путь в Германию — либо на поезде, либо их заберут родственники.

Задержанных перевозчиков вербовали у них на родине через рекламу в социальных сетях, предлагавшую работу водителями за 2–3 тыс. евро в месяц.