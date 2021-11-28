Власти ФРГ попросили Конгресс США не вводить санкции против «Северного потока – 2»

Правительство Германии призывает американский Конгресс не вводить санкции против «Северного потока — 2» в связи с тем, что рестрикции могут ослабить доверие к США. Об этом говорится в засекреченном документе, которое посольство ФРГ в Вашингтоне направило законодателям. В воскресенье его опубликовал портал Axios.

В документе утверждается, что Берлин «полон решимости успешно реализовать» достигнутые ранее двусторонние договоренности от 21 июля с целью «укрепить энергетическую безопасность Украины и Европы, а также удержать Россию от злоупотребления трубопроводом в агрессивных политических целях».

По мнению немецкой стороны, «санкции США в отношении „Северного потока — 2“ подорвут обязательства, данные Германии в совместном заявлении от 21 июля, ослабят доверие к правительству США и поставят под угрозу достижения совместного заявления, включая положения о поддержке Украины».

«В конечном итоге рестрикции нанесут ущерб трансатлантическому единству», — считают авторы документа от 19 ноября. По их версии, «санкции против союзника США будут лишь победой Путина».

«Мы обеспокоены тем, что активизация односторонних действий со стороны американского Конгресса подорвет совместные усилия США и Германии и серьезно ослабит трансатлантическое единство в отношении России», — говорится в документе. По мнению Берлина, выполнение достигнутых в июле договоренностей «является лучшим способом защиты интересов Украины» и «гарантирует, что Россия не будет использовать энергоресурсы в качестве оружия». Немецкое правительство также подчеркивает, что «Северный поток — 2» в настоящее время не представляет угрозы для Украины до тех пор, пока обеспечивается разумный транзит газа«.

Кроме того, говорится в документе, «рост цен на энергоносители является глобальным явлением и не может быть обусловлен исключительно Россией». «В настоящее время Россия выполняет все обязательства по поставкам, включая соглашение с Украиной о транзите газа, но она могла бы сделать больше. Недавние заявления Путина об увеличении поставок в европейские газовые хранилища — это шаг в правильном направлении», — отмечают авторы заявления.

В документе также описываются шаги, которые Германия предпримет на национальном уровне, включая «решительные публичные заявления», осуждающие поведение России. Правительство ФРГ также «проведет оценку возможности ограничения или при необходимости приостановки некоторых двусторонних политических встреч или отдельных форматов сотрудничества с Россией». Берлин «проведет обзор возможных ограничений» на будущие российские проекты по добыче ископаемого топлива.

На уровне ЕС, говорится в документе, Германия «активно участвует в процессе определения вариантов дополнительных ограничительных мер», при этом подробности не указываются.

Как напомнил «Аксиос», старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин пытается убедить демократов в Сенате заблокировать поправку к проекту оборонного бюджета страны на следующий финансовый год (начался 1 октября), предполагающую введение санкций против компаний за участие в сертификации газопровода.

«Наш подход — это нечто большее, чем просто поддержание альянса. Речь идет о том, чтобы сделать то, что будет наиболее эффективным для защиты и сохранения энергетической безопасности Украины, — пояснил источник портала во внешнеполитическом ведомстве США. — Сохранение отношений с Берлином и отстаивание интересов Украины не является предложением „или-или“. Мы делаем и то, и другое наиболее эффективным способом».