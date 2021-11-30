Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся c руководством ЕС

Премьер-министры стран «ассоциированного трио» встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.

«Премьер-министр Наталья Гаврилица проведет во вторник в ходе визита в Брюссель встречу с главами кабинетов министров Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и Ираклием Гарибашвили в формате «ассоциированного трио», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе встречи «будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке».

«Затем премьер-министры стран „Ассоциированного трио“ встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли», — отмечается в сообщении.

В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании «ассоциированное трио». Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках «Восточного партнерства». В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран «ассоциированного трио».