Премьеры Украины, Молдовы и Грузии встретятся c руководством ЕС

Премьер-министры стран «ассоциированного трио» встретятся во вторник в Брюсселе с руководством Европейского союза, сообщила пресс-служба правительства Молдовы.
«Премьер-министр Наталья Гаврилица проведет во вторник в ходе визита в Брюссель встречу с главами кабинетов министров Украины и Грузии Денисом Шмыгалем и Ираклием Гарибашвили в формате «ассоциированного трио», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе встречи «будут обсуждаться возможности для развития партнерских отношений между государствами, продвижения диалога с Евросоюзом и достижения в европейской повестке».
«Затем премьер-министры стран „Ассоциированного трио“ встретятся с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, и председателем Европейского парламента Давидом Сассоли», — отмечается в сообщении.
В мае министры иностранных дел Украины, Молдовы и Грузии подписали в Киеве Меморандум о создании «ассоциированное трио». Документ направлен на решении трех основных задач: структурирование консультаций по европейской интеграции между МИД трех стран, приобщение к диалогу с институтами и членами ЕС, а также координацию позиций в рамках «Восточного партнерства». В июле в Тбилиси состоялся саммит глав государств стран «ассоциированного трио».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016