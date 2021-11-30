Украина, Грузия и Молдова хотят доступа к экономическому пространству ЕС

Премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, Молдавии Наталья Гаврилица и Украины Денис Шмыгаль на встрече в Брюсселе в рамках «Ассоциированного трио» выразили заинтересованность в получении доступа к единому экономическому пространству ЕС. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

«Премьер-министры „Ассоциированного трио“ отметили, что желают получить доступ к единому экономическому пространству Евросоюза и выступают за максимальную активизацию секторального сотрудничества, чтобы обеспечить физическую интеграцию ассоциированных стран в ЕС», — говорится в сообщении.

По информации грузинского кабмина, глава правительства страны на встрече с коллегами отметил, что для его страны приоритетным направлением является налаживание транспортных и коммуникационных связей с ЕС. По его словам, в декларации, которая будет принята по итогам саммита «Восточного партнерства», который пройдет 15 декабря, должны быть отражены европейский выбор и стремление Грузии присоединиться к содружеству, а также поддержка территориальной целостности и суверенитета.

Премьеры Грузии, Украины и Молдовы во вторник отправились в Брюссель для проведения встречи в рамках «Ассоциированного трио», чтобы выработать скоординированную позицию к саммиту «Восточного партнерства». Визит продлится до 1 декабря.

Украина, Грузия и Молдова 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио», чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами Евросоюза. На конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми 19 июля президент страны Саломе Зурабишвили, главы Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех государств вступить в ЕС.

«Восточное партнерство» — совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ сотрудничества.