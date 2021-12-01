Врач из ЮАР сообщил о легких симптомах у заразившихся омикрон-штаммом

Симптомы заболевания омикрон-штаммом коронавируса пока проявляются в легкой форме и схожи с теми, что бывают при гриппе. Об этом Bloomberg рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй.

«Мы видели пациентов с симптоматикой гриппа — сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и общими болями в теле», — сказал он.

По словам врача, все эти симптомы схожи с теми, что были в другие волны COVID-19, однако изучение нового штамма только начинается.

Ранее, 28 ноября, врач из ЮАР Анжелика Кутзи также сообщала, что симптомы нового штамма, в отличие от более ранних штаммов, проявлялись в легкой форме. Она добавила, что заразившиеся часто жаловались на сильную усталость.

Новый вариант COVID-19 впервые выявили в ЮАР 11 ноября, сообщал министр здравоохранения страны Джо Фаала. 26 ноября ВОЗ присвоила штамму B.1.1.529 название «омикрон» и заявила о мировой угрозе из-за его распространения.

Кроме ЮАР случаи заражения омикрон-штаммом также выявили в Ботсване, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконге и других странах. Некоторые государства, включая Марокко, Израиль и Японию, временно закрыли границы для иностранцев.