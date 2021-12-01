Врач из ЮАР сообщил о легких симптомах у заразившихся омикрон-штаммом

Симптомы заболевания омикрон-штаммом коронавируса пока проявляются в легкой форме и схожи с теми, что бывают при гриппе. Об этом Bloomberg рассказал врач из Южно-Африканской Республики Унбен Пиллэй.
«Мы видели пациентов с симптоматикой гриппа — сухим кашлем, лихорадкой, ночной потливостью и общими болями в теле», — сказал он.
По словам врача, все эти симптомы схожи с теми, что были в другие волны COVID-19, однако изучение нового штамма только начинается.
Ранее, 28 ноября, врач из ЮАР Анжелика Кутзи также сообщала, что симптомы нового штамма, в отличие от более ранних штаммов, проявлялись в легкой форме. Она добавила, что заразившиеся часто жаловались на сильную усталость.
Новый вариант COVID-19 впервые выявили в ЮАР 11 ноября, сообщал министр здравоохранения страны Джо Фаала. 26 ноября ВОЗ присвоила штамму B.1.1.529 название «омикрон» и заявила о мировой угрозе из-за его распространения.
Кроме ЮАР случаи заражения омикрон-штаммом также выявили в Ботсване, Бельгии, Великобритании, Германии, Гонконге и других странах. Некоторые государства, включая Марокко, Израиль и Японию, временно закрыли границы для иностранцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016