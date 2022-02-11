В Украине не будут вводить локдаун из-за «омикрона»

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что локдаун из-за штамма коронавируса «омикрон» в Украине не предусматривается, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.

«Локдауна не будет. Мы работаем в адаптивном карантине, предусматривающем «красную зону», — цитирует пресс-служба минздрава слова Ляшко.

Сообщается, что в настоящее время в стране достаточно количества вакцин против коронавируса, поэтому говорить о ужесточении карантинных мер неуместно.

Вместе с тем, в минздраве отмечают, что как только уровень вакцинации достигнет 70%, закончится также адаптивный карантин.