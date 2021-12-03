Google собирается выпустить «умные» часы

Google разрабатывает собственные «умные» часы Pixel Watch и планирует представить их в 2022 году, сообщает Business Insider.

По данным издания, которое ссылается на внутренние документы компании, устройство получило кодовое название Rohan. Часы будут иметь круглый циферблат без рамки вокруг экрана, их оснастят пульсометром и функцией подсчета шагов, за счет чего гаджет сможет отслеживать показатели физической активности и состояния здоровья.

Как передает The Verge, часы будут стоить дороже, чем продукция от производителя фитнес-браслетов от Fitbit (в январе Google закрыла сделку по приобретению компании за $2,1 млрд) и по цене смогут конкурировать со смарт-часами Apple Watch от Apple.

В этом году Google ускорила процесс работы над «умными» часами и предложила протестировать гаджеты сотрудникам, которые не участвуют в их разработке, пишет Business Insider. По данным издания, компания ожидает, что устройства могут поступить в продажу весной следующего года.

В Google не стали комментировать информацию.

В феврале издание The Information сообщало, что разработкой «умных» часов занялась компания Meta (бывшая Facebook). По данным источников, устройства будут работать на базе Android, в них будут функции для фитнеса и отслеживания состояния здоровья. Первую версию разработчики планировали к 2022 году, а часы второго поколения — в 2023 году.