В Германии непривитым запретили посещать магазины

Власти Германии договорились ужесточить антикоронавирусные ограничения, в частности запретить непривитым гражданам посещать непродовольственные магазины. Об этом объявила и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель, передает Der Spiegel.
«Ситуация очень серьезная», — сказала Меркель.
Она сообщила, что в стране начнет действовать правило 2G (от нем. geimpft oder genesen — вакцинирован или переболел). Это значит, что те, кто непривит или не перенес коронавирус, не смогут попасть в магазины, за исключением продуктовых и аптек. Им также не разрешат посещать кинотеатры, театры и рестораны, приводит слова Меркель Bild.
Помимо этого, власти введут ограничения на контакты для непривитых. Им разрешат встречаться только с членами своей семьи или максимум двумя членами другой. Детей до 14 лет мера не коснется.
Также Меркель и ее будущий преемник Олаф Шольц поддержали введение обязательной вакцинации. Теперь эту идею обсудит бундестаг, в случае одобрения решение вступит в силу с февраля 2022 года.
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