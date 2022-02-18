Министр обороны назвал количество войск РФ вблизи границ Украины

Подразделения российских войск вблизи Украины насчитывают около 129 тыс. наземного компонента и вместе с морской и авиационной компонентой их количество составляет около 149 тыс., сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Поскольку российские учения в Беларуси, других регионах и Черном море пребывают в активной фазе, основная масса войск уже стянута. Мы ожидаем, что в ближайшие дни будет привлечено еще несколько тысяч лиц», — сказал он, выступая в Верховной Раде в пятницу.

Министр добавил, что в ближайшие дни ожидается также вхождение в Черное море еще трех российских кораблей.

Резников отметил, что одновременно в России продолжаются учения Росгвардии «Заслон-2022». «Этот компонент также находится в поле нашего зрения», — сказал глава Минобороны.