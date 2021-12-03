В Украине сразу 9 областей могут выйти из «красной» зоны

В Украине восемь областей потенциально готовы выйти из «красной» зоны эпидемической опасности распространения коронавирусной болезни COVID-19, также ожидается и девятая, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Касательно областей, которые могут выйти из „красной“ зоны, Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать комиссию ТЭБ и ЧС: там потенциально готовы уже восемь областей выйти, завтра (4 декабря — Ред.) ожидаем ещё и девятую. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где будем рассматривать этот вопрос», — сказал Ляшко журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Напомним, в Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 777 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 22 893 человека, 509 умерло.