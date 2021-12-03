В Польше ждут появления у своих границ сотен тысяч новых мигрантов

Польские власти ожидают появления у своих границ сотен тысяч мигрантов из Афганистана. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.
«Мы готовы к тому, что в ближайшие месяцы появятся новые организованные миграционные потоки», — сказал он, подчеркнув, что, по данным польских дипломатов и разведки, «это организованные миграционные потоки с территории Афганистана».
«Это риск, который может появиться в ближайшие недели, в ближайшие месяцы и в больших масштабах, — указал представитель польского правительства. — Речь идет о риске миграционного движения, достигающего сотен тысяч человек и даже больше».
По словам Мюллера, Варшава рассматривает эту перспективу в качестве организованных действий белорусского государства и преступных групп.
Принявший участие в конференции заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач считает, что новый миграционный поток из Афганистана может пойти как через Беларусь, так и Россию.
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