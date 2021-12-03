Талибы издали указ о правах женщин

Руководство захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» издало указ, касающийся прав женщин. Документ распространил в пятницу заместитель министра информации и культуры во временном правительстве талибов Забихулла Муджахид на своей странице в Twitter.
Как следует из указа, подписанного верховным лидером «Талибана» Хайбатуллой Ахундзадой, «никто не может заставить женщину выйти замуж». В нем подчеркивается, что женщина является «свободным человеком», она не может быть «предметом перемирия или прекращения вражды» между мужчинами.
Кроме того, талибы конкретизировали права жены в случае смерти мужа. «После смерти супруга, по прошествии идды (срок, который должна выждать женщина после развода или смерти мужа — Ред.), никто не может жениться на вдове силой, включая ее родственников», — указывается в документе. Вдова располагает «фиксированной долей в собственности мужа, детей, отца и родственников», а также имеет право вступить в наследство. Она может самостоятельно определять свою дальнейшую судьбу и, в частности, повторно выйти замуж, получив приданное от нового мужа.
В указе также отмечается, что многоженцы обязаны «предоставлять равные права всем своим женам в соответствии с законами шариата».
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