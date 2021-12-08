Британские чиновники не поедут на ОИ-2022 в Китай

Представители правительства Великобритании не будут присутствовать на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

«У нас нет планов отправить членов правительства на Олимпиаду. Я не думаю, что спортивные бойкоты разумны, и это остается позицией правительства», — сказал Джонсон, выступая в палате общин британского парламента.

Он, однако, уточнил, что по отношению к Играм в Пекине «будет фактически дипломатический бойкот».

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпиады заявили правительства США и Австралии.

Причиной этого называется геноцид в Синьцзяне и другие нарушения прав человека.