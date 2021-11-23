Часть стран Европы не поверили утверждениям США о вторжении России в Украину

США не смогли убедить часть стран Европы в достоверности своей информации о якобы имеющей место подготовке России к вторжению на территорию Украины. Об этом в понедельник сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
«Новая информация, последняя из серии недавних брифингов со стороны американских представителей, укрепила понимание европейскими столицами серьезного характера наращивания сил РФ, сообщили два европейских дипломата, однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину», — пишет WSJ. О каких именно странах идет речь, не уточняется.
Источники газеты также отметили, что целью предоставления новой информации было повысить уровень обеспокоенности европейцев в отношении Москвы, поскольку после заявлений в начале ноября их «настороженность ослабла». Однако в то же время, по словам дипломатов, аналитики западных разведок не уверены в своих оценках настоящих намерений Кремля.
Aгентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на источники, согласно которой разведка США раскрыла планы России по нападению на Украину в начале 2022 года. Издание отмечает, что в операции якобы может быть задействовано около 100 тыс. солдат.
В ответ на это во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков завил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.
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