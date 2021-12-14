Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон «О финансовых услугах и финансовых компаниях» (№ 5065).

Соответствующее решение на заседании парламента во вторник поддержали 248 депутатов.

Как сообщалось, проект закона о финансовых услугах и финансовых компаниях принят за основу 27 апреля.

Документом расширена терминология, используемая в законодательстве по регулированию рынков финансовых услуг, закреплены принципы предоставления финуслуг и защиты прав клиентов (потребителей) в целях обеспечения функционирования прозрачной и конкурентной рыночной среды.

Кроме того, расширено положение об обязанностях поставщика финансовых услуг предоставлять полную и комплексную информацию, установить требования не только к рекламе финуслуг, но и к любой другой форме распространения информации о финансовых услугах с целью максимизации защиты клиентов от ложной или манипулятивной информации.