Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является — как правило — не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов. И уровень истерики — как по мне — только подтверждает, что Гетманцев явно наступил «скруткам» на горло.

«Группа риска» очевидна — нестандартные инновационные схемы, так называемые «таблицы», которых примерно 52 тысячи. Преимущественно это белый бизнес с действительно инновационными механизмами производства, переработки и т.д. Но, есть и схемы, от которых (в случае их реалистичности) рыдали бы от зависти средневековые алхимики, то есть — абсолютно нереалистичные и технологически нереализуемые. А значит — однозначно «обналовые». Их оказалось примерно 10%, но именно с них и живет коррумпированная часть мытарей, тех, которых Даниил Гетьманцев обозначил «все эти налоговики с четырехэтажными домами в предместьях, счетами за границей и автомобилями стоимостью, превышающую 10 их годовых зарплат». Ожидаемый эффект от ликвидации «скруток» — 1млрд. грн. в месяц в бюджет, и, что немаловажно! — это НЕ дополнительные деньги с «белого бизнеса», а доставшаяся государству часть налогов, уведенная «схемотехниками» в содружестве с коррумпированными налоговиками.

Главный вопрос заключается в том, будут ли вычищены схемы «скруток» вместе с теми, кто их крышевал в налоговой? Ибо, если останутся на своих должностях «крышующие», то схемы через время восстановятся, аки Феникс из пепла.