Арахамия не видит проблем в случае распада монокоалиции

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Об этом политик сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«Вероятность такого сценария (распад монокоалиции — Ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп „предатель“. Люди это так воспринимают, мы видим в округах», — отметил он.
Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то «придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию».
Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: «Конечно же, с группами».
По его словам, у фракции «Слуга народа» и парламентских групп «Довіра» и «За майбутнє» на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.
Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.
«Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала», — отметил нардеп.
Он подчеркнул, что не видит «такой прямой фатальной угрозы развала коалиции».
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