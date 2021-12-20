Арахамия не видит проблем в случае распада монокоалиции

Вероятность распада парламентской монокоалиции составляет около 10 процентов, считает глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Об этом политик сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Вероятность такого сценария (распад монокоалиции — Ред.) процентов десять. Потому что начинается предвыборный цикл, и никто не хочет быть политическим камикадзе. Ты вышел из партии и на тебе сразу штамп „предатель“. Люди это так воспринимают, мы видим в округах», — отметил он.

Однако народный депутат отметил, что если все же это произойдет, то «придется создавать более широкую коалицию, уже настоящую коалицию».

Отвечая на уточняющий вопрос, с кем именно возможен новый формат парламентского большинства, Арахамия сказал: «Конечно же, с группами».

По его словам, у фракции «Слуга народа» и парламентских групп «Довіра» и «За майбутнє» на многие вопросы видение совпадает, о чем свидетельствуют и голосованиям за законопроекты.

Арахамия напомнил, что в случае, если договориться о коалиции не получается, то закон предусматривает досрочные выборы в парламент.

«Но большинство людей в этих группах и других партиях понимают, что многие из них не пройдут в следующий парламент, поэтому будут вынуждены найти какую-то конструкцию, чтобы коалиция существовала», — отметил нардеп.

Он подчеркнул, что не видит «такой прямой фатальной угрозы развала коалиции».