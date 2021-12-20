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Guardian показала фото с вечеринки с участием Бориса Джонсона в разгар локдауна

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его жену сфотографировали в окружении нескольких госслужащих в саду на Даунинг-стрит в мае 2020 года, когда в стране действовал локдаун. Как видно на фото, которое опубликовала The Guardian, на столе перед политиком и компанией лежат вино и сыр.

По данным издания, всего на мероприятии присутствовали 19 человек. Они собирались в небольших группах, не соблюдая социальную дистанцию. В то время в Британии действовали жесткие антиковидные ограничения: общаться друг с другом лично могли лишь два человека, которые не живут вместе.

Замглавы оппозиционной Лейбористской партии Анджела Рэйнер назвала фотографию «пощечиной британскому обществу».

На прошлой неделе The Guardian сообщала, что Джонсон присутствовал на вечеринке на Даунинг-стрит 15 мая прошлого года после прошедшей в тот же день пресс-конференции. Он примерно 15 минут общался с там с чиновниками. По данным издания, премьер сказал им, что они успешно боролись с коронавирусом и заслужили немного выпить. Источники газеты сообщили, что присутствовавшие на мероприятии сотрудники правительства пили вино и крепкий алкоголь и ели пиццу. Правительство информацию о проведении вечеринки опровергло.

Ранее в декабре стало известно, что в прошлом году во время зимнего локдауна на Даунинг-стрит прошла рождественская вечеринка с участием десятков госслужащих. Джонсон на мероприятии не присутствовал. Премьер сначала отрицал факт проведения такого мероприятия, но 8 декабря этого года пообещал провести проверку.

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11 декабря Mirror опубликовало фото Джонсона во время викторины, которая прошла на Даунинг-стрит в прошлом году за три дня до скандальной рождественской вечеринки. На фото премьер-министр сидит за столом с двумя коллегами: мужчиной с мишурой на шее и женщиной в колпаке Санта-Клауса. Представитель британского правительства заявил, что викторина была виртуальной: все присутствующие в офисе могли поучаствовать в ней по видеосвязи, находясь на своих рабочих местах. По данным источника «Би-би-си», двое людей на фотографии помогали Джонсону настроить оборудование.

На фоне скандала рейтинг одобрения премьер-министра упал до рекордно низкого показателя за все время, что он возглавляет правительство.

Борис Джонсон, коронавирус, локдаун
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