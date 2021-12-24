Правительство предложит механизмы поддержки производителей социальных продуктов в связи с ценой на газ

Кабинет министров Украины намерен выйти в ближайшее время с предложениями с механизмами механизмы поддержки производителей социальных продуктов питания, а также рассматривает возможность прямых дотаций или установления специальных цен на такие продукты в связи с ростом цен на энергоносители, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально продолжают расти. Правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают механизмы поддержки украинских хлебопекарей и также украинских производителей социальных продуктов питания. Соответственно, в ближайшие дни в связи с этим правительство выйдет с соответствующими предложениями», — сказал Шмыгаль на брифинге в Офисе президента в пятницу.
По его словам, правительство также проводит консультации с представителями бизнеса, «чтобы понять потребности и уровень такой поддержки, какой она должна быть».
По словам главы правительства, Кабмин также прорабатывает вопросы защиты потребителей в условиях ожидаемого роста цен на социальные продукты питания, в частности, премьер не исключил возможность прямых дотаций производителей.
«В условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопросы поднятия цен. В данном случае мы также работаем с ними для того, чтобы защитить не только производителей, но и — ключевой вопрос — это и украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб, будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба», — сказал Шмыгаль.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016