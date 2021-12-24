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Правительство предложит механизмы поддержки производителей социальных продуктов в связи с ценой на газ

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Правительство предложит механизмы поддержки производителей социальных продуктов в связи с ценой на газ

Кабинет министров Украины намерен выйти в ближайшее время с предложениями с механизмами механизмы поддержки производителей социальных продуктов питания, а также рассматривает возможность прямых дотаций или установления специальных цен на такие продукты в связи с ростом цен на энергоносители, заявляет премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем проблематику в связи с тем, что цены на газ аномально продолжают расти. Правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского разрабатывают механизмы поддержки украинских хлебопекарей и также украинских производителей социальных продуктов питания. Соответственно, в ближайшие дни в связи с этим правительство выйдет с соответствующими предложениями», — сказал Шмыгаль на брифинге в Офисе президента в пятницу.

По его словам, правительство также проводит консультации с представителями бизнеса, «чтобы понять потребности и уровень такой поддержки, какой она должна быть».

По словам главы правительства, Кабмин также прорабатывает вопросы защиты потребителей в условиях ожидаемого роста цен на социальные продукты питания, в частности, премьер не исключил возможность прямых дотаций производителей.

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«В условиях мирового кризиса, конечно же, производители рассматривают вопросы поднятия цен. В данном случае мы также работаем с ними для того, чтобы защитить не только производителей, но и — ключевой вопрос — это и украинских потребителей. То есть будем рассматривать возможность введения соответствующих наценок на социальные продукты питания, в частности, социальный хлеб, будем рассматривать возможность прямых дотаций или специальных цен для производителей социальных продуктов, социального хлеба», — сказал Шмыгаль.

газ, Кабмин, цена на газ
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