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Две дозы Pfizer и Moderna оказались бессильны против штамма «омикрон»

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Две дозы Pfizer и Moderna оказались бессильны против штамма «омикрон»

Две дозы вакцин от коронавируса компаний Pfizer и Moderna не обеспечивают защиту от штамма «омикрон» спустя шесть месяцев после второй прививки, говорится в исследовании американских ученых, препринт которого опубликован на ресурсе bioRxiv.

«Спустя полгода после второй дозы плазма ни одного из исследуемых вакцинированных лиц не показала нейтрализующей активности против штамма «омикрон», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, после второй дозы нейтрализующая активность антител сокращалась в 30 раз при контакте с «омикроном» по сравнению с другими штаммами. Однако после бустерной дозы показатели снижались лишь в 14 раз. При этом третья доза обеспечивала защиту от «омикрона» более 90% участников.

По словам ученых, эти данные доказывают необходимость ревакцинации для обеспечения защиты от «омикрона».

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Штамм коронавируса «омикрон», который отличается от предыдущих вариантов большим количеством новых мутаций, был выявлен в странах Африки в ноябре. Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса как вызывающий беспокойство. Специалисты считают, что заражаться им могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.

вакцинация, омикрон
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