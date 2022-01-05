В Китае мобильные приложения проверят на безопасность и «социалистические ценности»

Администрация киберпространства Китая, национальный регулятор по вопросам кибербезопасности, опубликовала проект правил для мобильных приложений.
В соответствии с новыми требованиями приложения, которые могут влиять на общественное мнение и «участвовать в мобилизации общества», должны будут проходить оценку с точки зрения безопасности, говорится в документе.
В проекте правил также говорится, что владельцы приложений и платформ должны следовать Конституции и китайским законам, «придерживаться верного политического курса» и «продвигать основные социалистические ценности». Приложения не должны использоваться для «создания угрозы национальной безопасности, нарушения общественного порядка, законных прав или интересов других лиц».
Регулятор будет проверять приложения в том числе на «скрытый риск безопасности данных». Ресурсам, которые нарушат правила, будет грозить предупреждение или приостановка.
Накануне, 4 января, власти Китая также пересмотрели требования для онлайн-платформ, планирующих провести IPO на зарубежных рынках. Речь идет о платформах с числом пользователей свыше 1 млн. Новые правила вступят в силу с 15 февраля.
Такие платформы должны будут проходить проверку безопасности. Регуляторы оценят, может ли привести публичное размещение к тому, что какая-либо информация попадет под контроль иностранных правительств и будет ими использоваться в своих целях. IPO разрешат, только если оно не повлияет на национальную безопасность.
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