В Казахстане ввели режим ЧП уже в третьем регионе страны

На фоне протестов в Алматинской области ввели режим чрезвычайного положения, следует из указа президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованного на его сайте.
Режим будет действовать с 12:30 5 января до 00:00 19 января. Также в области введут комендантский час с 23:00 до 7:00. Ответственным за комендатуру назначат начальника Департамента полиции региона.
На время чрезвычайного положения в Алматинской области усилят охрану общественного порядка и особо важных объектов, ограничат свободу передвижения, въезд и выезд из региона. Полицейские смогут проводить личный досмотр, в том числе осматривать транспортные средства.
Помимо этого, запрещается проводить мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия. Жители области не смогут купить оружие, ядовитые вещества. Их будут временно изымать у физических и юридических лиц.
Указ также устанавливает особый режим оборота лекарственных наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и алкоголя.
Ранее режим ЧП был введен в Алма-Ате и Мангистауской области сроком до 19 января.
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