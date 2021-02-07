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Снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии

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Снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии

Мощные снегопады и ледяной дождь парализовали железнодорожное движение в Германии, временно приостановлено сообщение с Нидерландами. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении концерна Deutsche Bahn.

«Междугородное сообщение между Германией и Нидерландами пока приостановлено. Не ходят поезда ICE между Франкфуртом-на-Майне и Амстердамом, а также между Берлином и Амстердамом», — говорится в сообщении.

Циклон затронул прежде всего северные регионы страны. Не курсируют также поезда по целому ряду маршрутов внутри Германии — Гамбург — Киль, Гамбург — Любек, Гамбург — Дортмунд/Кельн, Берлин — Франкфурт-на-Майне, Берлин, Ганновер — Дортмунд/Кельн, Берлин — Лейпциг — Эрфурт, Ганновер — Бремен.

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Снегопады сопровождаются сильными ветрами — до 80 км/ч. Закрыты для движения многие автобаны. Только в земле Северный Рейн — Вестфалия за вечер субботы и минувшую ночь было зарегистрировано более 200 дорожно-транспортных происшествий. В городе Хаген под тяжестью снежных масс обрушилась крыша цирковой палатки. Никто не пострадал.

Из-за непогоды отменен матч футбольной Бундеслиги между «Арминией» (Билефельд) и «Вердером» (Бремен).

ФРГ, снегопад, Deutsche Bahn
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