Суд арестовал все акции завода «Большевик»

Суд наложил арест на все акции завода Большевик из-за уголовного производства по возможному злоупотреблению должностных лиц Фонда госимущества (ФГИУ) во время приватизации завода 27 октября 2021 года, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Отмечается, что следователи ГБР устанавливают обстоятельства незаконной продажи завода по заниженной стоимости.

«Это нанесло экономический ущерб государственным интересам», — говорится в сообщении.

В частности, экспертиза установила несоответствие требованиям законодательства отчета об оценке имущества, которое использовалось для определения стоимости акций завода. В ГБР считают, что это могло отрицательно сказаться на достоверности оценки стоимости акций завода.

Напомним, 27 октября на аукционе по продаже завода Большевик победила компания «Дженерал Коммерс», от лица которой действовали компании UDP Андрея Иванова и Василия Хмельницкого и A-Development Алексея Баранова. Они купили завод за 1,429 млрд грн.