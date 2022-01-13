В горах Буковины зафиксировали 28 градусов мороза

В горном селе Верхний Яловец в Черновицкой области сегодня утром зафиксировали 28 градусов мороза.

Фото с термометром обнародовал в Фейсбуке председатель Селятинской территориальной громады Валерий Полянчук.

На фотографии видно, что столбик термометра остановился на отметке — 28 градусов.

«А сегодня на рассвете морозец хорошенький. 13.01.2022. Село Верхний Яловец», — подписал фотографию председатель громады.

По сообщению Черновицкого гидрометцентра, в эту ночь в Черновицкой области прогнозировали температуру воздуха 9-14° мороза, в горах 17-22° мороза. Днем от 3° мороза до 2° тепла, в горах 1-6° мороза.