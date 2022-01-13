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В Украине увеличена предельная цена бензина и дизтоплива

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В Украине увеличена предельная цена бензина и дизтоплива

Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/литр и дизтоплива (ДТ) — 25,16 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на середину января.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличена на 0,95 грн/литр, на ДТ — на 1,34 грн/литр.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. На период его действия правительство постановлением № 474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК «Нафтогаз Украины», проведенных исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $27/тонна на логистическое и другое обеспечение, согласно внешнеэкономическим договорам.

Минэкономики также разъяснило, что под установление максимальной торговой надбавки не подпадает «брендовое премиальное топливо» с улучшенными показателями качества.

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В министерстве считают, что введение временного государственного регулирования цен на продажу через сети АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ путем установления предельной торговой надбавки необходимо с целью предотвращения злоупотреблений субъектами хозяйствования и доступности для населения этой продукции.

Обнародование министерством средних цен одного литра ДТ и бензина должно происходить ежемесячно до 3, 13 и 23 числа.

бензин, дизтопливо
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