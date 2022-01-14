Цены на газ в Европе резко пошли вверх

Биржевые цены на природный газ в Европе утром в пятницу, 14 января, подскочили более чем на 10%, превысив отметку $1,1 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Стоимость январского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного европейского хаба TTF в Нидерландах достигла €95 за МВт·ч, что составляет более $1143 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу, следует из данных биржи ICE.

Цены на газ в Европе 21 декабря 2021 года достигли исторического максимума в $2190,4 за 1 тыс. куб. м, после чего перешли к снижению.

Прошлогодний рост цен на газ аналитики связывали с несколькими факторами, в числе которых низкий уровень заполненности европейских подземных хранилищ, высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии, неопределенность с газопроводом «Северный поток-2» и погодный фактор — наступление аномальных холодов.