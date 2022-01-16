В Кремле допускают разрыв отношений с США

Санкции против России, в том числе против руководства страны, которые рассматривают Соединенные Штаты, могут привести к полному прекращению отношений между странами, «что не будет отвечать интересам ни Москвы, ни Вашингтона». Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Такие действия со стороны США станут «большой ошибкой», считает он. Песков предложил властям США «вспомнить хоть какой-то пример ситуации, когда санкции помогли решить их проблему».
Ранее пресс-секретарь Путина назвал «запредельной мерой» введение ограничений против президента Владимира Путина. По его словам, в Кремле заявления о новых санкциях оценивают негативно, но Россия готова к ним и «будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны».
12 января сенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против госдолга России, банковского сектора и руководства страны, в том числе против Путина. Эти ограничения предусмотрены на случай вторжения России в Украину.
Два дня спустя сенатор-республиканец Марко Рубио внес в сенат законопроект «о сдерживании авторитарных военных действий», который предусматривает жесткие персональные санкции против Путина и других руководителей страны в случае дальнейшей эскалации в Украине.
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