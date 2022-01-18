В Минздраве разъяснили, кто из медиков получит повышенную зарплату

Повышение зарплаты, которое было установлено постановлением Кабинета Министров, касается медработников всех государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
Об этом говорится в разъяснении Министерства здравоохранения.
«Данное постановление распространяется абсолютно на всех работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения. Медучреждения, финансируемые по единой тарифной сетке, обязаны соблюдать это постановление. Сейчас они получили право делать доплаты до установленного уровня зарплаты больше, чем предусмотренные единой тарифной сеткой», — говорится в разъяснении.
В Минздраве отметили, что базовая заработная плата не менее 20 тысяч гривен установлена для врачей (кроме врачей-интернов), профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения.
Базовая заработная плата не менее 13500 гривен будет выплачиваться медицинским сестрам, получившим такое медицинское образование: профессиональный младший бакалавр; специалист с начальным уровнем (короткий цикл) высшего медицинского образования, (ранее — среднее специальное образование); первый (бакалаврский) уровень высшего медицинского образования; магистр по медсестринству.
В министерстве напомнили, что Кабинетом Министров был установлен базовый уровень заработной платы для врачей и медицинских сестер. То есть медики, работающие на полную ставку, не могут получать заработную плату меньше, чем указано в постановлении. При этом вышеупомянутый уровень заработной платы не является фиксированным и может быть увеличен руководителем медучреждения.
«Благодаря изменениям в системе здравоохранения, больницы стали самостоятельными предприятиями и получили право распоряжаться средствами по своему усмотрению. Поэтому достойное финансовое обеспечение медицинского персонала, непосредственно на местах, зависит от руководителя учреждения, который решает куда и как тратятся деньги больницы», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 января 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 2, предусматривающее повышение базовой заработной платы медицинским работникам учреждений здравоохранения государственной и коммунальной собственности.
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