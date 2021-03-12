Минздрав хочет платить врачам по 23 тысячи, а медсестрам – по 17 тысяч

Согласно законопроекту, подготовленному Министерством здравоохранения, минимальная заработная плата врача должна составлять 23 тыс. грн, а у медсестер — 17 тыс. грн.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал во время встречи с персоналом КНП «Новояворовская районная больница им. Ю.Липы» на Львовщине.

«Нет ни единого аргумента, который бы заставил меня прекратить бороться за повышение заработной платы для медиков. Я отстаиваю позицию, что минимальная зарплата врача должна быть 23 тысячи гривен, среднего медицинского персонала — 17 тысяч гривен, младшего — 12 тысяч гривен. Минздрав разработал соответствующий законопроект, и мы будем делать все, чтобы его приняли как можно быстрее», — заверил Степанов.

Новояворовская райбольница с июня прошлого года оказывает помощь больным COVID-19. В рамках программы «Большое строительство» здесь реконструировали приемное отделение, закупили современное оборудование — рентген-аппарат и аппарат УЗИ. Сегодня в учреждении есть 325 коек.

Министр здравоохранения Максим Степанов в пятницу находится с рабочей поездкой на Львовщине. Он посещает медицинские учреждения, которые привлечены к оказанию экстренной медицинской помощи, а также примет участие в конференции по вопросам трансплантологии, организованной КНП «Клиническая больница скорой медицинской помощи г. Львов».