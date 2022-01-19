Как дешево улететь в Египет на отдых?

Отдыхать можно за границей, самостоятельно или по полному пакету услуг, а, главное, дешево! Для этого нужно просто захотеть отправиться в путешествие и обратиться к надежному туроператору, который найдет оптимальный вариант поездки: курорт, отвечающий вашему бюджету и желаниям с перелетом, трансфером и другими благами “все включено”.

Дешевые способы попасть в Египет на отдых

Египет - это самое распространенное направление отдыха среди наших туристов. Многие готовы расстаться с небольшими суммами в пару сотен долларов, чтобы хотя бы неделю понежиться на солнышке, искупаться в море и заглянуть на всемирно известные чудеса света.

Эта африканская страна особенно привлекательна зимой, когда в наших широтах господствует беспробудная серость и холод. Зимой в Египте может и не самая пляжная атмосфера, так как не хватает нескольких градусов тепла для комфортного пребывания в море, но солнце и достопримечательности гарантированы.

Бывалые туристы (даже с ограниченным бюджетом) могут дешево улететь в Египет на отдых такими способами:

Купить горящие туры в Египет из Харькова. Это самый недорогой вариант, когда туроператор предлагает уже выкупленный турпакет в приближающиеся даты вылета. Как правило, это очень привлекательная цена, которая варьируется от 200 долл на неделю с человека в зависимости от уровня курорта и включенных услуг в пакет. Найти лоукост в Египет - если вы не любитель пакетного отдыха, а желаете самостоятельно изучить страну, то будет немного сложнее. Чтобы затраты были минимальными на перелет, то ищите лоукосты. С пересадками билет может быть дешевле, но сложнее в реализации и стыковке рейсов. Хотя если вы заядлый путешественник, то это не будет для вас проблемой. Выбрать путевку во время низкого сезона. В период с середины января до апреля в Египте еще недостаточно жарко, пляжный отдых ограничен из-за невысоких температур, поэтому это считается невысоким туристическим периодом. Этим можно воспользоваться и выбрать недорогой турпакет.

Горящий тур - что нужно знать

Прежде чем купить дешевый тур в Египет - по полной цене или горящий - нужно определить для себя несколько важных моментов.

Уровень доверия к туроператору. Не обращайтесь к незнакомым турагентствам, даже если путевка выглядит невероятно заманчивой. Турбизнес построен, в первую очередь, на доверии, которое появляется вследствие собственного опыта или многочисленных отзывов. При покупке горящего тура обычно нет времени все взвесить основательно, так как вылет срочный, поэтому не рискуйте с малознакомым агентством.

Готовность к спонтанности. В покупке горящего тура есть доля авантюризма. Но если у вас давно упакован чемодан (хотя бы мысленно вы к этому уже готовы), и условия вашей работы позволяют исчезнуть на неделю, то проблем не должно быть.

Порядок с документами. Проверьте все свои документы для выезда, даже если вы еще совсем не планируете отдых за границей, ведь иногда он может случиться неожиданно и по низкой цене, а досадный нюанс с просроченными датами может все испортить.

Условия тура. Неважно, торопят ли вас с принятием решения по покупке тура (тем более горящего), выделите время на доскональное изучение условий: что входит в пакет, состояние отеля и близлежащей территории. Исключите неприемлемые для вас негативные стороны в виде плохих условий проживания, скрытых платежей, надежности перевозчика, обустроенности курорта и другого.

Сезонность. Зачастую это самый важный ценообразующий фактор. Просто может быть низкая цена на отдых в Египте из-за невысоких температур воздуха зимой, что вы понимаете и сами. А может вам предлагают лететь туда, где некомфортные погодные условия. Например, необходимо знать, что в зимнее время в западной части Египта сильные ветра, а на курортах Синайского полуострова - безветренно.

Реальное количество дней отдыха. При покупке тура в другие климатические пояса, лучше не брать короткие путевки на 3-4 дня. Выбирайте минимум неделю, тогда вы сможете позволить себе отдохнуть хотя бы 1 день после длительного перелета и еще день потратить на акклиматизацию. Этот момент особенно важен, если летите с детьми, которым иногда требуется больше времени для привыкания организма.

Улететь в Египет на отдых дешево - это реально и доступно даже тем, у кого ограничен бюджет и время пребывания на курорте. Среди неоспоримых плюсов можно с уверенностью назвать - недорогие турпакеты, их большой ассортимент, частые “горящие” предложения и непродолжительный перелет. Эта страна у Нила была, есть и остается топовым направлением, особенно в наше холодное время года.